El delantero se mantuvo cauto pese a la victoria de Lanús por 3 a 0 ante Universidad Católica en la Copa Sudamericana. El 26 visitarán la altura de Ecuador para el partido de vuelta.

Lanús dio un paso enorme en la búsqueda de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Pese al 3-0, el autor de dos goles Nicolás Orsini prefirió mantener cautela respecto a la serie.

“La serie no está cerrada para nada. Todos los partidos son diferentes y allá no será fácil. Lo mismo pasa en el campeonato, donde si bien en nuestra cancha sacamos muchos puntos y nos hicimos fuertes, de visitante cambia. Ellos nos van a salir a presionar de entrada para achicar la ventaja rápido y nosotros debemos ser fuertes para contra restar eso”, expresó el ex delantero de Sarmiento.

En una noche ideal para él, ingresó para jugar en el cierre del encuentro y en apenas cinco minutos anotó dos goles para darle forma a un resultado que parecía quedarse corto para la visita a la altura de Quito, el miércoles 26. “Estoy muy contento por haber podido entrar y ayudar al equipo. No siempre se da que la primera pelota termine en gol, eso te da un plus. Creo que sacamos una gran ventaja pensando en la revancha aunque sabemos que será difícil”, expresó el delantero. Y agregó: “Fueron dos goles parecidos, pero me quedo con el segundo que fue más lindo”.