A pesar del empate en Mataderos, el volante destacó el funcionamiento del equipo y remarcó: Todavía faltan muchas fechas y hay que seguir trabajando”

El volante de Temperley Mauro González no ocultó su "amargura" por los dos puntos que dejaron en el camino al igualar 1-1 con Nueva Chicago, pero destacó la entrega del equipo y resaltó que se fueron "tranquilos" por el funcionamiento de juego mostrado en el estadio República de Mataderos.

"Hicimos todo para ganarlo y por eso el empate nos dejó una sensación de amargura. Lo importante es que el equipo jugó bien y eso nos da tranquilidad para afrontar lo que viene. Ahora tenemos que aprender de los errores cometidos y ganar en nuestro estadio", remarcó el ex Chacarita.

Y en ese sentido, agregó: "Creo que hicimos un partido aceptable tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y eso es lo único que rescato del empate, ya que todavía faltan muchas fechas para que termine el torneo y hay que seguir trabajando”.

Por otra parte, González, autor del tanto del Celeste en el 1-1 ante el Torito y uno de los pilares en la era de Perazzo, no quiso profundizar demasiado sobre el arbitraje de Mario Ejarque, que le anuló un gol lícito a Nicolás Messiniti durante el primer tiempo por una supuesta posición adelantada tras un tiro libre desde la izquierda. Y sobre eso, el talentoso volante comentó: "Yo tiré el tiro libre y no veo la jugada, no sé si o no offside, pero no quiero hablar de eso”.

En el encuentro ante el Torito, González convirtió su segundo gol con la camiseta del Gasolero (antes lo había conseguido ante Barracas Central, también de visitante) y se mostró feliz por haber ayudado al equipo. “Es algo lindo poder convertir, ya que a los jugadores de ataque nos hace falta y por suerte pude ayudar al equipo, que lo único importante”, cerró.