Luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que en mayo no volvería el fútbol, la máxima autoridad de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, avaló los dicho del mandatario argentino y remarcó que ahora “la prioridad es la salud” frente a la pandemia del Coronavirus. “Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión”, resaltó.

De esta manera, lejos de un pronto regreso de la actividad, Tapia dijo que “no es importante cómo se definen los torneos” a pesar de la incertidumbre que hay en las mayoría de los clubes sobre la definición de todos los campeonatos del fútbol argentino.

“La prioridad es la salud, no cómo se definen los torneos. No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada”, expresó en declaraciones al diario deportivo Olé.

El presidente de AFA se refirió además a los rumores sobre los ascensos y descensos en las categorías menores y señaló que le “sorprende un poco lo que está diciendo” sobre la definición de los certámenes y con ellos los ascensos y descensos.

En ese sentido, recalcó: “Para nosotros hoy está primero la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto”. Y concluyó: “Hay que esperar, hay que esperar... Repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos”.