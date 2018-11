Junto con La Hermandad, repasa su carrera a bordo de “El vuelo del dragón”, un disco en vivo que fue convidando en las redes y que tendrá un formato físico.

Palo Pandolfo repasa más de 30 años de Canciones Esenciales a bordo de “El vuelo del dragón”, una plataforma en vivo que se editará en formato físico en un Box Set conformado por CD + DVD, con un recorrido por la frondosa historia del músico.

Este trabajo, que se está entregando en etapas a través de las plataformas digitales, hace un recorrido por el repertorio de Don Cornelio y la Zona, Los Visitantes y por La Hermandad, la banda actual de Palo.

Palo Pandolfo & La Hermandad van a transitar estos temas, que van desde los ’80 hasta nuestros días, este sábado en el Teatro El Refugio de Banfield.

“Vamos a estar tocando todo el disco nuevo, más algunos temas que quedaron afuera, van a ser unos 21 ó 22. Hay material de Cornelio y de Los Visitantes que siempre hacemos en vivo”, le adelanta a La Unión Palo Pandolfo.

“Estos temas los grabamos en vivo especialmente para que tengan un clima festivo, pero todo no es una bola de punchi punchi, hay otros temas como ‘Platino’ y ‘Auto Unión’, que dan otras imágenes de la Ciudad de Buenos Aires y con experiencias callejeras que vienen de otros trabajos que tuve”, explica.

Cada un par de semanas, un nuevo clip de este trabajo de 19 canciones llega a la web a la espera de la edición del formato físico.

“Está bueno alimentar las redes con material, generando contenidos audiovisuales. Subir un video cada 15 días es un golazo”, acota.

“No me interesa ser el líder”. En este largo recorrido en el rock argentino, Palo Pandolfo fue parte de Don Cornelio en los ’80, de Los Visitantes en la década siguiente y luego tuvo varias aventuras como solista, hasta armar La Hermandad.

“No me gusta ese supuesto liderazgo, me jode ese rol de líder y no me interesa ser el líder, a pesar de que es el que compone las canciones. Los Visitantes nos terminamos separando por tener que ser el líder. Me gusta ensayar con la banda, ese encuentro con los pares”, explica Palo sobre sus preferencias a moverse dentro de una formación sin que su figura predomine por sobre el resto.

Palo también tiene una mirada crítica sobre las bandas que vuelven al ruedo después de separarse.

“No me gustan las bandas que vuelven, es más un curro que algo musical, el 90% de los casos tiene que ver con el billete. Me parece que no es ético y no tiene onda, me gustan las bandas que no volvieron, como Los Beatles y Joy División”, dispara.

Incluso también fue tentado para rearmar uno de sus viejos grupos. “Nos ofrecieron volver con Don Cornelio, pero no nos pusimos de acuerdo con el repertorio. Pasaron tres décadas, cada cual tiene su propio camino”, cierra.

Más Info:

Palo Pandolfo & La Hermandad, este sábado a las 22.30

en el Teatro El Refugio de Banfield, Maipú 540.

Banda invitada: Dada.

Entradas, $300,

anticipadas, $200.