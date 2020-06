Luego de las falsas versiones que dieron cuenta de que el actor se había contagiado Covid, él mismo confirmó el resultado del test que se realizó.

"Estoy feliz y contento. Esto avanza. Esto no es joda. Yo me salvé. No está todo bien, está todo mal", dijo el actor rosarino en "Informados de todo" sobre el resultado a su hisopado.

El actor de "Polémica en el bar" fue uno de los invitados a “El precio justo”m el ciclo de Lizy Tagliani, donde hubo una serie de contagios.

Los infectados ascendiesen a 14 personas, incluyendo a 11 técnicos, la conductora, su asistente, Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti.