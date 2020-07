Luego de varios casos de Coronavirus en la televisión, como en “El precio justo” y con Andy Kusnetzoff, se confirmó otro en 26 TV.

Se trata de Noelia Novillo, quien tenía los síntomas y luego del hisopado confirmó que está infectada.

"¡Me toca mi! Bicho maldito. Hola a todos, hoy di positivo de Covid _19. Ayer a la noche llegué a casa muy cansada", indicó la conductora.

"Al ingresar a mi depto utilizo siempre lavandina, me llamo la atención no sentirla ya que había usado mucha; acto seguido voy a lavarme las manos con jabón y tampoco olía , me puse alcohol y nada", agregó.