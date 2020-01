En sus primeras declaraciones como jugador del Taladro, el delantero remarcó que se siente bien físicamente y que se encontró con un buen grupo de trabajo. Además, agradeció el cariño de los hinchas.

La llegada de Daniel Osvaldo a Banfield es la gran incorporación del fútbol argentino en este verano. A horas de haber iniciado su ciclo en el Taladro, el delantero de 33 años dialogó con la prensa y se mostró feliz por este regreso a la actividad profesional.

“Me siento muy bien, con muchas ganas. Hoy quise terminar el trabajo y lo terminé y se que voy día a día. Hoy me sentí bien, cansado al igual que todos porque es una pretemporada pero muy bien. Laburar en un predio así te da ganas de salir a entrenar, te da ganas de jugar hasta los 40 años”, remarcó el ex Boca, en sus primeras declaraciones como jugador de Banfield.

Consultado por los motivos que lo llevaron a decidir regresar al fútbol cuando se encontraba inmerso en el mundo de la música y en su banda, el delantero confesó: “Las dos cosas son importantes para mí. La música es una parte viva de mi vida que va a seguir hasta el día que me muera y el fútbol lo mismo. En estos tres años me tomé un respiro fuera del ambiente del fútbol y ahora tenía muchas ganas de jugar. Mi familia también tenía ganas de volverme a ver en una cancha y sobretodo mi papa que es hincha de Banfield. Yo quería darle la alegría de que me vea en este club”.

Unos días atrás había circulado una foto de la reunión que mantuvo con Julio Falcioni en la que se terminaron de conocer y hablar sobre lo que pretende el cuerpo técnico de él. “Hablamos con Julio, de todo un poco pero con buena onda. El grupo es bárbaro y el cuerpo técnico también. Vamos a ver con el pasar de estos días como nos vamos sintiendo. Me tengo mucha fe que todo va a salir bien. Fue un primer día fantástico”, indicó.

Y agregó: “El objetivo es ver como me siento día tras día, tratar de ponerme bien físicamente, a disposición del entrenador e ir con tranquilidad. No hay apuro. Quiero terminar todos los días el trabajo que me proponga yo mismo y que me exija el club y el preparador físico. El objetivo es no lesionarme, en principio, y después veremos”.

Por último, Osvaldo valoró el apoyo que recibió por parte de los hinchas de Banfield y de otros clubes para esta vuelta al fútbol. “La gente de Banfield me brindó un cariño enorme, todo el ambiente del fútbol me está transmitiendo buena energía. Mucha gente está contenta porque yo vuelva a jugar al fútbol. Yo soy el primero en estar contento y eso es lo principal”, culminó.