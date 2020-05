El presidente de San Martín de Burzaco planteó un panorama difícil en cuanto a la negociación entre AFA, el gremio de los futbolistas y los clubes. “Todos tenemos que poner un poquito”, afirmó.

La Asociación del Fútbol Argentino, los clubes y los futbolistas se encuentran en una puja que no tendrá una resolución sencilla. Todos reclaman y el contexto se torna enmarañado de cara al futuro.

Gabriel Ostanelli, presidente de San Martín de Burzaco, puso claros sobre oscuros en relación a la situación en su club y pidió gestos de todas las partes para poder llegar a un acuerdo. “La situación se está agravando y se va a profundizar. Recién estamos empezando a rozar el problema”, anticipó. “Yo veo que la AFA o Superliga han querido avanzar en una solución y el gremio de los futbolistas (Futbolistas Argentinos Agremiados) se ha puesto muy duro, en un camino contrario al de dialogar o llegar a un acuerdo y esto puede llevar a un quiebre”, explicó.

Más de tres mil contratos de futbolistas de todas las ligas de Argentina llegan a su final en junio y, al no haber actividad ni fechas de regreso, su renovación es una incógnita y, por tanto, también su futuro profesional y económico. De allí surge el debate: renovar contratos automáticamente, reducir sueldos, jugar con juveniles. No hay ninguna certeza. “En San Martín, el 30 de junio se le termina el contrato a 30 jugadores, lo que es prácticamente todo el plantel. Son 30 familias que se quedan en la calle y, quizás, solo es por un capricho de no acordar sueldos desde AFA y Agremiados. No puede ser así”, resaltó Ostanelli.

En su caso, el plantel está al día y una vez que termine el contrato, el club no tendría que hacerse cargo de la situación laboral de los jugadores. “Desde el 1° de julio, nosotros no tenemos más obligaciones con los jugadores porque así son los contratos pero no queremos soltarles la mano. Por el contrario, queremos que se continúe pero poniendo todos un poco, no solo el club. La oferta a Agremiados fue muy directa y yo pienso que si todos podemos poner un poquito, por ahí podemos ir avanzando. Esto va a ser muy difícil para el club, para los jugadores, para los empleados”, indicó.

Y siguiendo esta línea, agregó: “No puede haber ganadores y perdedores. Hay que encontrar el equilibrio. Si en las grandes ligas del mundo se plantean reducciones de entre 30% y 40% en los sueldos es porque se viene un problema importante. Por eso pienso que hay que llegar a un acuerdo mejor para todos”.