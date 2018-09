Desde que terminó el Bailando 2017 pasaron muchas cosas en la vida de Mica Viciconte: a su regreso a la pista del Bailando, la novia de Cubero fue sometida a un desafío constante respecto al bozal legal que supuestamente le había impuesto Nicole Neumann.

“Nunca hubo un ‘te amo’. Me es muy difícil como darme cuenta. O sea, lo recontra quiero, estoy con él, estoy enamorada, estoy muy bien, pero me parece que no hace falta decir el ‘te amo’, porque lo demostrás con otras cosas, un desayuno, una cena, una charla, un abrazo, pero me pasó con todas las relaciones”, expresó.