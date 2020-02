El artista subió un video a su canal de YouTube: “El cantante tímido”, en el que no muestra la cara.

Otra vez se salió con la suya. Todos hablan de él. El Indio Solari subió un nuevo video a su canal de YouTube: “El cantante timido” es el título del clip en el que se lo ve tocando una Guitarra Sarracena y tarareando una canción. Lo llamativo es que en ningún momento el músico muestra su rostro.

Se lo ve con cuello para abajo, vestido con un mameluco de jean y una remera negra. Pero hay dudas. No se sabe si el título del video, que dura poco más de dos minutos, se debe justamente a que no dejó ver su cara o si se trata del título de una nueva canción. “Bueno, tocar con una tabla, con un un pedazo de madera... Unas buenas noches para ustedes, tengan buenas noches”, cerró tras concluir el tema.

La repercusión fue inmediata. En pocas horas consiguió más de 20 mil reproducciones y cientos de comentarios positivos. “Quién pudiera, con tan solo una simple melodía, darle calma a la gente... gracias, esto es una caricia al estado de ánimo”, decía uno de los primeros mensajes. “Escuchar tu voz así que estes en tu casa me trasmite mucha paz, me hiciste llorar Indio. Estaba triste y me diste paz”, fue otro de los mensajes.

El 7 y el 8 de marzo, Los fundamentalistas del aire acondicionado tocarán en el estadio Malvinas Argentinas.