Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo línea Fundadora, confesó por primera vez que usa cannabis y que tiene plantas en su casa. “El cannabis me sacó el dolor, gracias a la planta puedo seguir caminando en las marchas”.

“Me gustaría ir a la farmacia y poder comprar las cremas ahí”, reclamó. “Cuando he estado con mucho dolor en el nervio ciático me apliqué y a los pocos días se me calmó el dolor. Doy fe, lo usé confiada y efectivamente me hizo bien”

Por otro lado, cuestionó que desde el Estado no se use el cannabis para el uso medicinal y criticó la relación entre la planta y la inseguridad. Al respecto, señaló: “(la ministra de Seguridad) Bullrich es tan ignorante que puede decir cualquier burrada, tendría que estudiar. Ella sirve para reprimir, para esas brutalidades, para comprar armas, para eso sirve, pero después no llega a saber la realidad de la salud de la Argentina. Habría que ver qué hace con la droga que incautada”.