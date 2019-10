La nadadora lomense de aguas abiertas volvió a las piletas y a ser noticia por una enorme actuación en 800, 400 y 200 metros libres. Fue premiada y sigue sumando.

Noelia Petti volvió a dejar en claro que tiene un nivel superlativo, ya sea en aguas abiertas como en pileta. En esta oportunidad, se lució en distintas pruebas y batió récords sudamericano y argentino de natación.

En el marco del Campeonato Argentino de Másters que se realizó en el Natatorio Olímpico Parque Roca de CABA, la nadadora lomense quedó en la historia al alcanzar el récord sudamericano en las pruebas de 800 metros y 400 metros libres con una marca de 9’56 y 4’49 respectivamente. Asimismo, con 2’20 batió el récord argentina en los 200 metros libres.

“Fue una alegría enorme. Este año entrené muchísimo para estas pruebas, en realidad, como lo hago siempre para presentarme a un torneo. Si no estoy bien preparada, no compito. Fue una buena performance y todas las cosas me salieron. Pude corregir errores en cuanto a estrategia de carrera y otros detalles en los que fallaba. También siento que la madurez y la experiencia que tengo a la hora de encarar las competencias me está ayudando”, explicó la representante de Lomas.

En este sentido, además de los récords, Petti fue premiada como la mejor marca técnica de toda la competencia, incluyendo a hombres y mujeres. “Se trata de un porcentaje de calidad en relación al récord. En mi caso, al batirlo por una diferencia muy grande, tuve el privilegio de recibir esa distinción”, indicó.

La deportista que entrena en el Club Brown de Adrogué es una referente en su categoría pero, sobretodo, en aguas abiertas. En este sentido, con la llegada de la temporada a nivel nacional, ahora la energía estará apuntada a la preparación para lo que viene. El 10 de noviembre competirá en los 20 km Vuelta de Obligado en la cuidad de San Pedro donde ya obtuvo el 1° lugar en 2017 entre las mujeres y el 3° a nivel general.

El resto del mes habrá carreras todos los fines de semana de entre 8 y 9 kilómetros como preparación para los 11 kilómetros de Lago Espejo en Villa Langostura, apuntado para febrero de 2020. “Es mi prueba preferida y allí llevo 12 años consecutivos dictando clases de aguas abiertas. Me hace muy feliz participar allá”, comentó la lomense. Allí interactúa con otros nadadores en jornadas intensivas de trabajo en el lago, en gimnasio, en pileta y en un bloque teórico aprovechando su experiencia y sus años como nadadora internacional. Claro está, haber cruzado el Rio de la Plata nadando durante más de 12 horas le permiten tener derecho a dar cátedra sobre el tema.