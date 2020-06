Fernando Belluschi habló de su futuro como futbolista en Lanús y afirmó que continúa en aislamiento entrenando todos los días. “Tengo ganas de jugar y seguir”, sostuvo.

La situación de muchos futbolistas que están en la etapa final de su carrera los lleva a tener que decidir entre esperar que pase la cuarentena o retirarse. Fernando Belluschi, volante de Lanús y con una extensa trayectoria, hoy se encuentra en esa disyuntiva aunque con una idea más firme: seguir jugando.

“Hoy no se me pasa por la cabeza retirarme. Tengo ganas de jugar y seguir. Entreno todos los días y estoy con ganas de que esto empiece ya”, destacó el mediocampista de 36 años que llegó a Lanús para esta temporada.

Alojado en su pueblo natal, contó que realiza los ejercicios que les provee el cuerpo técnico pensando en el regreso de los entrenamientos en Guidi y Cabrero. Para nosotros se hace difícil no saber cuándo vamos a volver pero es lo que toca. Seguimos trabajando con lo que nos pasan los profes. En Santa Fe tengo un patio grande y un arquito de futbol así que puedo entrenar con normalidad el tema físico, y hasta patear el arco si quiero, descargarme un poco. Eso está bueno para no perder ese toque con la pelota o esas ganas, que al no ver las pelotas o patear te bajoneás un poco”, contó.

Si bien en su idea el objetivo es volver, el futuro del fútbol argentino es poco claro: no hay fechas ni formatos para ninguna categoría y, a grandes rasgos, todo está acotado a lo que pase con la pandemia en las próximas semanas. A la par de Gallardo, también hizo referencia al regreso de la actividad. “Estamos todos un poco perdidos con esto y nos cuesta entender porque algunas cosas si se pueden hacer y otras no. Veo programas en vivo en la tele y están en un panel sin barbijo uno al lado del otro y, a la vez, veo que hay comerciantes que no pueden abrir. Es difícil para nosotros también porque cada club también tiene sus intereses y nosotros no podemos pasar por encima de todos declarando algo”, indicó.

Y culminó: “Si se vuelve en septiembre, como dijo alguno, se va a hacer muy difícil poder terminar un campeonato este año”.