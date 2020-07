En conferencia de prensa, el Presidente Alberto Fernández explicó que extenderán la cuarentena manteniendo la fase en la que se encuentran tanto la Provincia de Buenos Aires como la Ciudad.

A horas de la finalización de una nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto.

En una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que la medida está motivada por “la alta circulación que hay del virus”. “No estamos ante una gripe más. No conocemos como prevenirla ni sabemos cómo curarla. La única solución que encontramos es cuidarnos nosotros y, como muchas veces he repetido, el virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Nuestra circulación es el mayor problema y es el enemigo para poder superar esta situación de pandemia”, expresó.

Noticias en desarrollo...