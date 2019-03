View this post on Instagram

Después de 3 embarazos con los que engordé 23 , 17, y 18 kilos, juro que el "secreto" no es más que una alimentación sana y balanceada (NO es cantidad tampoco,si no , Calidad ) y una constancia (de 3 veces x semana) podes buscar actividades que te gusten y variadas , yo elijo un mix de Functional, baile y yoga por ejemplo( pueden ser correr x un parque, caminatas, etc ), así no me aburro!!!!! Cuídate es quererte !!!!❤ Pd : la faja cuando salí de dar a luz por 1 mes seguido para ayudar a órganos,y músculos volver a su lugar, me ayudó muchísimo