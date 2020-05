El joven marcador central de Temperley dio su punto de vista sobre el acuerdo que se firmó entre la AFA y Agremiados y consideró que fue una "buena medida" para ayudar a los futbolistas.

El defensor de Temperley Nicolás Demartini valoró el acuerdo firmado entre la AFA y Agremiados la semana pasada y remarcó que es una “buena iniciativa” para darle una “ayuda” a los futbolistas en medio del contexto de incertidumbre que hay en torno al futuro cercano del fútbol argentino.

“Siento que escucharon nuestro reclamo porque el futbolista necesita vivir de esto, es su trabajo, y si no tiene un sueldo alto, va a sufrir bastante el hecho de no tener de qué vivir. Con esto, se dará una mano importante al futbolista que lo necesita”, destacó el joven marcador central del Gasolero en diálogo con Diario La Unión, en la que destacó el “buen trabajo” del sindicato para resolver este problema que tanto preocupaba a los futbolistas.

Y en ese sentido, agregó: “Está bueno que la AFA y Agremiados se hayan puesto de acuerdo para darle una mano a los jugadores que no iban a cobrar un sueldo durante los próximos seis meses para poder sobrevivir y darle de comer a su familia. Como no se sabe cuándo volverá la actividad, es una buena iniciativa para ayudar”.

Demartini, con la tranquilidad de que un tema importante empezó a resolverse, consideró que próximo paso que se debería dar tendría que ser en torno a qué pasará con los torneos en los próximos seis meses, aunque no es muy optimista al respecto y remarcó que es “muy complicado” que se vuelva a jugar.

“Ahora hay que resolver el tema de cuándo comienzan los torneos, si van o comenzar o no, si habrá ascensos o no. Pero es difícil. Esto cambia todos los días y no hay nada concreto. Si bien uno pide que haya algo concreto, no se puede saber. Y si esto sigue igual, nadie va a jugar. Todavía no se puede entrenar y creo que será muy complicado”, resaltó.

Por último, se refirió al situación de Temperley luego de que la AFA y Agremiados permitan la extensión de los contratos por seis meses, algo que previamente no se podían hacer y que ahora, en medio de esta pandemia, se le puso un marco legal y comentó que todavía no hablaron con los dirigentes sobre este tema. “Tenemos que tener esa charla con los dirigentes para saber cómo será la historia de junio a diciembre, en la que deberán ponerse de acuerdo ambas partes, pero eso se verá más adelante”, cerró.