Mientras sigue sin haber certeza de cuándo volverá la actividad en fútbol argentino, muchos clubes empiezan a definir con qué jugadores quieren contar después del 30 de junio, día en que se finalizan la mayoría de los contratos. Y Los Andes no escapa a esa realidad. Por eso, con la mira puesta en lo que viene, empezó a negociar con varios futbolistas, entre ellos el delantero Nazareno Pompei, que en el último semestre se ganó un lugar en el primer equipo y está dado el primer paso para que siga en la institución.

El propio atacante, en diálogo con Diario La Unión, comentó que sus representantes “ya tuvieron una charla con los dirigentes” enfocados en extender el contrato que vence en dos semanas y agregó que, gracias a eso, está “muy ilusionado” con seguir en la institución.

“Mi deseo es continuar en Los Andes, y más luego de que mis representantes me dijeron que ya tuvieron una charla con los dirigentes”, remarcó el joven delantero, que debutó como titular en la derrota ante Almirante Brown, en Lomas, en el último partido antes del parate. “Ahora que sé que ya hubo una charla y hubo un acercamiento, tengo más ansiedad y espero el llamado de los dirigentes, ya que yo quiero seguir en Los Andes”, agregó.

Pompei sustenta ese deseo en el crecimiento que experimentó durante este 2020, donde se ganó un lugar en el plantel, sumó sus primeros minutos en el primer equipo y hasta pudo cumplir el sueño de debutar como titular. “Desde la llegada de Germán (Cavalieri, el DT del Milrayitas) hice un cambio respecto al semestre anterior, me sentí más importante y con un lugar en el plantel. La verdad que el cuerpo técnico me bancó mucho y tuve la suerte de meter tres partidos seguido. Y eso, en este contexto, me motiva más”, remarcó.

Y en esa línea, continuó: “Todo esto te cambia la cabeza. Saber que el cuerpo técnico me tiene en cuenta y que mis compañeros confíen en mi, ayuda un montón. Es una cadena que te obliga a pensar todo de otra manera”.

Por otra parte, el joven delantero dio detalles de cómo son los entrenamientos del plantel en medio de la pandemia del Coronavirus y valoró la “compresión” que tiene el cuerpo técnico frente a este contexto, en el que no hay una fecha concreta de regreso.

“El profe (Juan Pablo Pochettino) habla constantemente con nosotros, hay semanas que entrenamos muy liviano, otras que aumentamos un poco la intensidad para no relajarnos y perder el ritmo. La verdad es que esta situación la manejan muy bien, se adaptan mucho a la situación y es muy cómodo”, destacó Pompei.

Y por último, sobre las complicaciones que habrá para el regreso, resaltó: “El miedo de los profesores, me dijo el otro día Pochettino, está en el tema de las lesiones. El cambio de la zapatilla al botín, la inestabilidad que eso genera y el paso del piso duro a la tierra, va a ser duro. Por eso creo que será complicado en varios sentidos, no sólo en el juego y en el trato de la pelota. Costará mucho volver adaptarnos”.