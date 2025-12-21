Cómo está la salud de Cristina Kirchner tras la operación de apendicitis en el Sanatorio Otamendi

Máximo Kirchner agradeció los mensajes de apoyo y cariño
El diputado nacional Máximo Kirchner agradeció las muestras de afecto y el acompañamiento de la gente a su madre, Cristina Kirchner, en medio de su internación por la operación de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.
El hijo de la expresidenta se expresó agradecido por la compañía de la militancia, compartiendo en sus redes sociales diferentes imágenes de las personas que se congregaron en las puertas del hospital porteño.
A las fotografías en las que se destacan pancartas como “Nunca caminarás sola”, “Cristina siempre con vos”, “Fuerza Cristina”, Maximo sumó un pequeño texto en el que manifestó “gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.
Se espera el primer parte médico oficial de Cristina Kirchner
Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre se espera que el Sanatorio Otamendi brinde un nuevo parte médico con el estado de salud de Cristina Kirchner.
En la jornada del sábado 20 de diciembre la expresidente de la Argentina en dos oportunidad fue intervenida debido a una apendicitis.
Los militantes nucleados en La Cámpora acompañaron desde la calle a Cristina Kirchner, quien cumple una condena en su departamento del barrio de Constitución y ayer lo dejó con permiso de la Justicia para recibir atención médica.
Cristina Kirchner fue operada de una apendicitis en el Sanatorio Otamendi
La ex presidenta Cristina Kirchner ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud en la noche del sábado.