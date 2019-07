Se trata de Karl Shiels, quien venía sufriendo dolores y se dormía en las grabaciones. Murió de forma repentina.

El actor Karl Shiels, de 47 años, murió de forma repentina el último domingo y su representante Lisa Richard confirmó la triste noticia este martes. "Estamos profundamente conmocionados y tristes al enterarnos del fallecimiento repentino de Karl Shiels", dijo en un comunicado.

Shiels interpretó en 2013 un papel en "Peaky Blinders" y también trabajó en películas como "Batman Begins", "Veronica Guerin", "Intermission", "The Clinic" y "Capital Letters", por la cual fue nominado para un IFTA a “Mejor Actor” en 2004.

La última imagen que el irlandés publicó en su Instagram es del pasado 21 de abril y aparece sosteniendo un bebé. "Primer premio en el concurso anual" You' Do Do Falking Nuttin", describió junto a la postal.