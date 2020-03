El actor sueco, que falleció a los 90 años, brilló bajo la lente de su compatriota Ingmar Bergman y logró la fama mundial con “El Exorcista”.

El actor sueco Max Von Sydow, ícono del cine de su conterráneo Ingmar Bergman y popular por sus papeles en films de Hollywood, falleció a los 90 años en Francia.

El fallecimiento fue confirmado por su esposa a través de un texto divulgado por el agente del actor. “Con el corazón roto y con una tristeza infinita, anunciamos con extremo dolor el fallecimiento de Max Von Sydow el 8 de marzo 2020”.

Bajo las órdenes de Bergman protagonizó, entre otras, “El séptimo sello”, “Cuando huye el día” “Luz de invierno” y “La fuente de la doncella”

Logró fama en todo el globo en 1973, cuando se puso en la piel del Padre Merrin en “El Exorcista”, la legendaria película de terror.

El artista escandinavo tiene una filmografía que supera los 130 títulos en una actividad que lo unió a cineastas como John Huston (“Escape a la victoria”), Steven Spielberg (“Minority Report: Sentencia Previa”), Woody Allen (“Hanna y sus hermanas”, David Lynch (“Duna”) y Arturo Ripstein (“Foxtrot”), por citar sólo algunas de sus películas.

En el cine comercial se lo reconoció por sus aportes como en “Flash Gordon” o “Conan el bárbaro”, pero sus dos únicas nominaciones al Oscar las consiguió por “Pelle el conquistador”, de Bille August, y “Tan fuerte, tan cerca”, de Jonathan Safran Foer.

Entre sus últimos papeles se cuentan poner la voz en “Los Simpson”, asumir a Lor San Tekka en “Star Wars. El despertar de la Fuerza” y el personaje de Cuervo de Tres Ojos en la sexta temporada de la serie “Game of Thrones”.

Solo dirigió una película, en 1998, y forzado por las circunstancias: “No es lo mío. Soy actor. Y punto. Aquella, Katinka, la hice porque me impresionó la novela danesa en la que se basó el guion, y no encontré quién la dirigiera. Se lo pedí a Bergman y a otros. Al final me empujó el productor”.