Falleció a los 72 años la compositora del popular tema “I'll be there for you”. También fue defensora de los derechos humanos y artista digital.

Allee Willis, compositora de “I'll be there for you”, la canción de la serie "Friends", falleció el martes, según anunció un par de días después su pareja, Prudence Fenton, en Instagram.

"Descansa en Boogie Wonderland. Nov 10, 1947-December 24, 2019", rezó la publicación de Fenton, en referencia al tema del mismo nombre que Willis compuso para la banda Earth, Wind & Fire.

La muerte se produjo a causa de un fallo cardíaco. Se publicó un breve comunicado: "Estamos en shock y completamente desolados de compartir esta noticia". Además de la canción cabecera de "Friends", interpretada por The Rembrandts y por la que fue nominada a un Emmy en 1985, Willis ganó un Grammy por su trabajo en la banda sonora de "Un detective suelto en Hollywood" y fue nominada a otro por el musical de Broadway "El color púrpura".

También una activista por los derechos de los artistas en Internet, se dedicó a otros sectores dentro del mundo del arte, destacando como artista digital e ícono de la cultura pop y kitsch.