De cara al cruce con San Lorenzo de este domingo, el DT no confirmó el equipo y mantiene la incógnita en la defensa.

En el marco de la última fecha de la Superliga, Lanús visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en busca de un resultado que lo mantenga a la expectativa de la clasificación a la Copa Libertadores.

Pensando en el equipo, Luis Zubeldía habló en conferencia de prensa y expresó sus dudas. “Vamos a evaluar a Muñoz mañana, si no está bien irá Burdisso. Ezequiel no entrenó a la par de todos en la semana pero no creo que haya muchas modificaciones. Me pidió que lo esperara, él y el cuerpo médico están con confianza pero aún no lo vi en cancha”, remarcó el DT del Granate.

Salvando esa situación, Lanús no tendría más modificaciones en el Bajo Flores. El posible equipo saldría a la cancha con Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Muñoz o Burdisso, Lautaro Valenti, Alexander Bernabei; Matías Esquivel, Facundo Quignón, Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand (4 amarillas) y Lautaro Acosta.