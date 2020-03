El actual jugador del Elche y ex Temperley contó cómo se viven estos días de pandemia en el país. El fútbol fue suspendido y rigen restricciones de circulación para todos los ciudadanos.

España es uno de los países más afectados de Europa por la pandemia del coronavirus. Al día de hoy había más de 330 muertos y cerca de 10 mil infectados, y desde el área de Sanidad del Gobierno prevén que las estadísticas irán en aumento durante la semana.

Lucas Mulazzi, ex jugador de Temperley, se encuentra actualmente en el Elche Club de Fútbol, elenco que milita en la Segunda División de España. A unos 300 kilómetros de Madrid (la ciudad más afectada del país) y a menos de 200 de Valencia (otra comunidad con gran cantidad de casos), el defensor contó cómo se viven estos días de cuarentena por decreto y prohibición de circulación por la calle. “Desde el viernes que no entrenamos y no volveremos a hacerlo hasta nuevo aviso pese a que nuestra zona no es una de las más afectadas. La idea es minimizar los casos y desde el club nos dieron varias charlas sobre el virus”, explicó.

El fútbol en todas las categorías del país se encuentra suspendido por, al menos, dos semanas, aunque se estudia la posibilidad de volver a jugar sin público, tal como ocurre en Argentina. La parálisis es casi absoluta. “En la ciudad empezó a estar todo un poco más tenso recién ahora porque hubieron casos en lugares cercanos. Durante el fin de semana cerraron todos los locales y no hay movimiento en la calle”, contó Mulazzi.

En el horizonte no hay mayores certezas sobre lo que ocurrirá salvo por la baja letalidad del coronavirus pero los altos nivel de contagio. En el mejor de los casos, los especialistas coinciden en que habrá aumento de infectados en las zonas más pobladas aunque eso no signifique específicamente un exponencial incremento de las muertes: “Yo me mantengo en contacto con mi familia y les trasmito tranquilidad porque en esta zona del país están más calmadas las cosas. Más allá de eso no hay que descuidarse y se deben respetar las normas”.