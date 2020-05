El arquero expresó que los jugadores son los que más afectados están con el cese de los torneos y que reina la incertidumbre en todo momento. "Si se hace difícil habiendo actividad imagínense ahora que esta todo parado", manifestó el misionero.

La suspensión de los torneos en el fútbol argentino dejó muchos temas por analizar en el corto plazo. No solo se trata de dirimir los ascensos dentro de la cancha y suprimir los descensos. Los contratos que se vencen en junio y el pago a los planteles no son un tema menor. Por eso, los jugadores no se quedan callados y comienzan a alzar la voz.

Daniel Monllor, arquero de Los Andes, es uno de los futbolistas que mostró su descontento por la situación. "Son noticias que el jugador nunca quiere escuchar, que se suspenda el fútbol y no haya actividad. Me parece lo más sensato por el momento que estamos viviendo, por los riesgos que se corren y se podrían llegar a tomar el tema de suspender momentáneamente los torneos. No así el tema de esta determinación tan drástica de darlos por finalizados y todo lo que está sucediendo en las últimas horas, hay un revuelo muy grande", explicó en diálogo con La Unión.

"Son noticias que el jugador nunca quiere escuchar, que se suspenda el fútbol y no haya actividad."

Y fue más amplio en su consideración: "Es una situación de suma incertidumbre para todos de acá a lo que resta de contratos y post finalización, porque ni no llega a haber un supuesto Torneo Reducido en el que estamos adentro con Los Andes, estaríamos prácticamente sin trabajo hasta el año que viene que se vuelva a abrir otra ventana y tener la fortuna de volver a conseguir trabajo. Estamos muy preocupados, tratando todos de ir dándonos una mano suscribiendo propuestas, como para ver como resolvemos esto".

El diálogo será fundamental. Todos tienen que ser escuchados. Y ese parece ser el camino para el ex Colegiales. "Son momentos en lo que hay que tener una comunicación fluida, tanto jugadores, dirigentes y gremio para ir resolviendo inquietudes y todo lo que va pasando día a día porque esto es minuto a minuto. Este momento nadie se lo esperaba, a todos nos tomó por sorpresa, entonces tratamos de manejarlo como podemos".

"Esperemos que seamos escuchados (los jugadores). Y que se tome conciencia sobre esto porque todas las determinaciones que se fueron tomando en estas últimas horas los únicos perjudicados 100% somos los futbolistas en todo sentido", agregó el arquero Milrayitas.

Sufre el jugador y también su vínculo afectivo. Una cosa va de la mano con la otra. El trabajo remunerado de cualquier persona es el sostén de la familia. "En lo personal uno quiere dejar de tratar estos temas dentro de las cuatro paredes de su casa, pero es inevitable porque a uno lo ven mal, preocupado. Eso se va transmitiendo y lamentablemente recae en tu familia porque es la fuente de trabajo que uno tiene, el ingreso de la familia de cada uno y saber que en gran parte muchos contratos se terminan y podríamos llegar a ser unos desocupados, sumado a la situación que se está viendo en el país hoy por hoy, a uno lo estresa mucho, y también al entorno y los más cercanos", afirmó.

"En lo personal uno quiere dejar de tratar estos temas dentro de las cuatro paredes de su casa, pero es inevitable porque a uno lo ven mal, preocupado."

Por último, el nacido en Posadas hace 35 años, trazó un panorama de cómo afecta este parate al ascenso. "En la televisión se habla de los jugadores, de las cifras que ganan, pero son irrisorias para lo que es el ascenso argentino. Yo te puedo decir que muchos jugadores de Primera División viven al día. Arsenal es un club ordenado y que está al día, pero que tiene sueldos de Primera Nacional. En Los Andes tengo muchos compañeros que no tienen recursos, otros que están haciendo trabajo aparte para poder subsistir", dijo.

Y agregó: "Es más, con el fútbol normalizado y trabajando con los sueldos que hay en el ascenso tienen que hacer algo extra porque no alcanza y más porque siempre vas con pagos atrasados. Hay muy pocos clubes que estén al día y paguen mes a mes, entonces se hace muy difícil. Vuelvo a repetir, si se hace difícil habiendo actividad imagínense ahora que esta todo parado".