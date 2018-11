Alejandra Tallarico, psicóloga y sexóloga de Lomas, analiza cómo opera lo social y asegura que esta etapa vital se puede vivir con plenitud.

En tiempos donde el consumo reina, Alejandra Tallarico, psicóloga y sexóloga de Lomas, busca derribar prejuicios y romper con aquellos modelos sociales y culturales enraizados, como el que asocia la vejez a la negación del deseo y el goce. En charla con La Unión analiza esta problemática.

-¿Qué entendemos por sexualidad? ¿Es el coito? ¿Sólo eso?

-“No, somos sujetos sexuales, todo el tiempo existe sexualidad, ahora, entre nosotros, en esta charla. Es algo mucho más complejo y es un error pensar lo sólo en torno a lo genital”.

-¿Creés que se puede conservar el erotismo en la vejez?

-Estamos acostumbrados a ver que los cuerpos bellos son los únicos que pueden permitirse el erotismo, de hecho, rechazamos la visión de los adultos mayores tocándose, o simplemente rechazamos que digan que tienen deseos sexuales; caso en el cual pensamos que son perversos, ‘viejos verdes’, ‘viejas locas’ etc. No creemos que las personas de, por ejemplo, más de 50 años tengan deseos y, si es así, les negamos el derecho a ejercer su sexualidad, porque sentimos que en los feos, los fláccidos o los panzones, toda demostración de sexualidad atenta contra el buen gusto.

-Pero también hay jóvenes fláccidos y panzones…

-En mi consultorio es bastante frecuente que mujeres jóvenes, que no se sienten atractivas, me digan que han disminuido la calidad y cantidad de sus encuentros sexuales para no exhibir sus cuerpos. Son bellas, pero no se sienten así por la búsqueda de esa perfección estereotipada a la que son sometidas y, de a poco, van perdiendo el deseo sexual, o al menos lo creen perdido.

-Pero esto también le puede pasar a los varones, sean jóvenes o no.

-Sí. Sólo que la sociedad es más benévola con ellos que con ellas. Si un señor gordo se pone un short nadie se horroriza, pero si una mujer lo hace provoca rechazo. Un hombre con canas será calificado como un “viejito interesante”, pero ella como “una vieja chot…”. Lo primero que se le pregunta a un hombre de su nueva conquista es si “está buena”, y si bien las mujeres pueden preguntarse esto también, no es una fuerte condición de elección que él “esté bueno”. Esta disparidad se mantiene en la adultez.

-Pero entonces, ¿se puede vivir a pleno como en la juventud?

-Es cierto que hay cambios biológicos como los hormonales, los tiempos de latencia, etc. pero el deseo no muere, y el que diga lo contrario es que no se está permitiendo desear por la razón que sea. La sexualidad tiene que estar fuera de lo considerado “necesidad” y ser pasado al plano de lo “deseado”, pero no como algo natural y, por ende, biológico, sino como algo metafórico, que hace metáfora en el cuerpo y en la fantasía.

-¿Y cómo se lidia con los cambios biológicos para poder disfrutar del sexo?

-Sacando el foco de lo genital y lo biológico para usar el cuerpo y el pensamiento como vehículo de goce. Cuando el pene no se erecta y la vagina se seca y la penetración duele, hay que recurrir al erotismo. Claro que también hay medicación que puede ayudar y muy bien, pero si no hay permiso para el erotismo, no hay medicación que valga. Si hubiésemos aprendido a ser eróticos no nos importarían tanto nuestros genitales. Como decía Fromm “amar es un arte” y no todos son artistas, pero todos pueden pintar un cuadro alguna vez o escribir unos versos, aunque no sean magistrales.

