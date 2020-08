“Mingo y Aníbal contra los fantasmas” es una peli que repiten a cada rato y que está protagonizada por estos dos queridos personajes. Ahora la que convive con los espectros en Miriam Lanzoni.

“Yo trato de no asustar porque cuando no estábamos en pandemia yo recibo a mis amigas, mi mejor amiga se queda a dormir. Acá en mi casa hay alguien. Siento que me cuida, es alguien bueno. Me súper protege y mis perros están súper alborotados. Mueven la cola en una misma dirección”, contó actriz en diálogo con Mitre Live.

Luego agregó: “Antes que empiece la pandemia, estaba con una amiga comiendo y veía todo el tiempo. Y si hay. Y le pregunté ´¿Dónde sentís?´ y yo siento que está en un dormitorio instaladísimo. Va y me dice que en ese lugar hay alguien re bueno que me protege. Ella cree y percibe esas cosas, trabaja de eso además”.

Miriam aseguró que cree en eso asuntos y que tiene estas sensaciones en su casa. “Creer o reventar”, como dice el refrán.