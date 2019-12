Organizada por el Municipio de Lomas con entrada libre y gratuita, la propuesta contó con múltiples atracciones pensadas para la diversión de los más pequeños. También se llevaron a cabo espectáculos de diversos estilos musicales y culturales.

Por segundo año consecutivo, la Plaza Grigera se llenó de magia, alegría y espíritu festivo. Miles de vecinos visitaron el Paseo Navideño organizado por el Municipio de Lomas, que contó con múltiples atracciones y espectáculos gratuitos.

Durante 16 días, se montaron distintos stands pensados para el entretenimiento de las familias. La propuesta arrancó el 8 de diciembre, tradicional día del armado del árbol navideño, y siempre tuvo como protagonista estelar a Papá Noel, que recibió las cartas con los deseos de las niñas y niños en una casa donde contó con la ayuda constante de sus duendes.

de lunes a viernes hubo unas 1.000 personas por día Y, durante los fines de semana, la plaza explotaba con más de 5 mil vecinos.

“La Navidad nos pone muy contentos. Esta época del año es una gran oportunidad para compartir momentos con alegría y esperanza, pero sobre todo en familia. Que estas Fiestas sean en unión y armonía”, señaló el intendente, Martín Insaurralde, tras recorrer el lugar junto a su esposa, Jesica Cirio, y su hija, Chloe.

Desde la Subsecretaría de Cultura detallaron que, de lunes a viernes, hubo unas 1.000 personas por día que disfrutaron de las actividades. Y que durante los fines de semana, la plaza explotaba con la presencia de más de 5 mil vecinos.

El cierre fue este lunes 23, en la antesala de Nochebuena, con otra importante convocatoria de visitantes. Los que ingresaron por Yrigoyen se encontraron con cuatro stands de kermés, tres de dibujo y uno de maquillaje artístico, que tuvo filas de pequeños a los que les pintaron la cara con distintos motivos. La cancha de fútbol inflable fue uno de los espacios más utilizados por chicos de diversas edades con ganas de jugar partidos y gritar goles.

Mientras que en la fábrica de cartas, los chicos plasmaron en un papel sus pedidos y los regalos que les gustaría recibir debajo del arbolito de Navidad en sus hogares. “Pedí un dinosaurio y un auto de carrera”, contó ilusionado Diego, acompañado por su mamá Lorena y su papá, Esteban.

En la casa de Papá Noel, la gran atracción del Paseo, las colas eran larguísimas y las expectativas enormes. Allí, todos tuvieron la oportunidad de sacarse fotos, dejar sus pedidos y llevarse un hermoso recuerdo.

“Es la primera vez que venimos y todo fue muy entretenido. Es fundamental que haya este tipo de propuestas para las familias que tienen pocos recursos”, remarcó Soledad Díaz, vecina de Banfield Oeste que llegó junto a sus hijas Aymara, Samira y Eugenia.

La Feria de las Colectividades también estuvo disponible con todo tipo de comidas y bebidas de Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Colombia, Haití, Puerto Rico, Alemania, Irlanda, México, República Dominicana, Brasil, Portugal, Cuba, Paraguay, Bahamas, Suiza, Siria e Italia.

Jonatan Zalazar llegó a la Grigera desde Budge junto a sus hijos Ian (4 años), Milo (2) y Azul, de tan sólo tres meses. “Mi mamá me había comentado que había un paseo de Navidad, así que decidimos venir a pasar la tarde. La verdad es que me sorprendió, no me lo esperaba tan grande, y los chicos están muy contentos porque acaban de ver a Papá Noel”, contó con una sonrisa.

el último día tuvo espectáculos de canto, un musical, número de baile, zumba, folklore y un show de rock con la banda josefita.

Sobre el escenario, ubicado en el centro de la plaza, la apertura estuvo a cargo de los alumnos del Centro Cultural Tectum. Milagros Latorre (18) y Sofía Miranda (15) cantaron tres clásicos de la Navidad: “Hallelujah”, “Noche de Paz” y “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey.

“Teníamos muchos nervios al principio, pero estuvo muy hermoso porque nos gusta cantar y siempre compartimos escenario en las muestras”, expresaron las chicas al finalizar su presentación.

Luego llegó el turno de Tiziano Derrico y Milagros Queijeiro, ambos de diez años, quienes interpretaron los temas “Atrévete a soñar” (de la serie Go, de Netflix) y Ya es Navidad, del grupo musical colombiano Ventino. “Fue muy lindo cantar en una plaza con tanta gente”, señalaron. Ubicado en Uriarte al 700, Tectum tiene diez años de historia. “Es la primera vez que nos convocan del Municipio y para nosotros fue un placer formar parte”, destacó la profesora Ailén Bruno.

Los otros espectáculos que se presentaron fueron la Bella y la Bestia (musical), un número de baile a cargo Escuela de Danza “Free Dance”, Zumba, folklore y un show a puro rock con la banda Josefita. Tras el cierre, las familias salieron de la Plaza contentas y con el deseo de pasar una Navidad feliz.

MÁS PROPUESTAS. A lo largo de estas dos semanas, por el escenario del Paseo Navideño pasaron los grupos La Ferneta, Fran in the Zion, Los Romeos y se desplegaron números de dance mix, danzas árabes, tango y comedia musical a cargo de artistas y espacios de Lomas.

Cultura Pop Teen, uno de los eventos más convocantes de la zona Sur que genera furor en los jóvenes, tuvo una edición especial este sábado en el Paseo Navideño con las presentaciones del rapero XXL IRIONE, la banda Picnic, la cantante Agos Nisi, el humorista e imitador Iván Ramírez, los youtubers Gonza Wells y Augusto Weidmann, y la conducción a cargo de Sab Jackson.

“Después de tres años de ediciones a sala llena en el Teatro del Municipio, explotamos por primera vez la Plaza Grigera. Quiero agradecer a todas las personas que vinieron y nos apoyaron siempre”, dijo Feer Laurens, creadora de la propuesta que ahora sueña con llegar al Microestadio del Parque de Lomas.

Y el sábado 14 de diciembre se realizó el Festival Animé con Aryes (banda de animé rock); el guitarrista Eddie Cruz; Hitomi Flor cantando canciones de Disney y bailando K-pop, un género creado en Corea del Sur que hoy es popular en todo el mundo; y Belzee y Lukitas de la CMK (freestyle).

La propuesta también contó con fandancers bailando K-pop, concursos de cosplayers, stands con varios comics, recreaciones medievales en una carpa a cargo del grupo Cuervos de Odin-Guardia Varega e ilustraciones.