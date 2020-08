La cantante estadounidense publicó este clip inspirado en iconos femeninos de los ochenta, como adelanto de su próximo álbum.

Miley Cyrus lanzó "Midnight sky", su nuevo single y videoclip inspirado en iconos femeninos de los ochenta que supone un adelanto de su próximo álbum "She is Miley Cyrus".

La cantante había dejado una pista sobre su nuevo trabajo el pasado 5 de agosto, cuando escribió en su cuenta de Twitter la frase "conocé a Miley Cyrus Otra vez" y, luego, compartió una foto del videoclip y el título de la canción.

“El tema y la estética del video están inspirados en íconos femeninos de la música como Stevie Nicks, Joan Jett y Debbie Harry", dijo.

"Midnight Sky" supone la primera canción de Cyrus desde 2019 ya que su último trabajo había sido "She Is Coming" que, anunció, sería el primero de tres EPs de seis canciones, que, en conjunto, formarían el álbum "She Is Miley Cyrus".

Ese proyecto no pudo salir adelante ya que Cyrus fue hospitalizada por amigdalitis en octubre de 2019 y posteriormente se sometió a una cirugía vocal.