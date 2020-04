El presidente de la Conmebol se refirió a los rumores que lo vinculaban con el Millonario y reconoció que hasta tiene un lazo familiar con el Xeneize. Además recordó la final en Madrid.

Boca y River son noticias hasta cuando no hay fútbol. Ahora, el presidente de la Conmebol, se metió en una polémica declaración sobre su vínculo con ambos clubes.

El paraguayo Alejandro Domínguez, afirmó que por su “relación personal y familiar” está mucho “más cerca de Boca que de River”, y reveló que sus padres fueron “los padrinos de casamiento” del fallecido presidente Xeneize, Alberto J. Armando.

“Mi relación familiar y personal está mucho más cerca de Boca, aunque eso no me hace de ese club ni de River. Lo que pasa es que mi padre (Osvaldo Domínguez Dibb, que fue presidente de Olímpia, de Paraguay, durante 25 años, en dos etapas) y Alberto J. Armando eran compadres. Mis padres fueron sus padrinos de casamiento”, le contó Domínguez al diario Olé en una videoconferencia desde Paraguay, donde está pasando su cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“Además, Armando era padrino de mi hermano menor, Emilio. Y también me une una amistad con muchos dirigentes de Boca. Lo que pasó en aquella final de la Libertadores de 2018 fue que era histórica y se dijeron muchas cosas porque los directivos tienen distintas maneras de accionar y pensaron que con esa presión iban a conseguir alguna ventaja”, recordó.

En otro tramo de la charla indicó que Argentina “es un país hermoso, una potencia a nivel selecciones y clubes, y las potencias siempre exigen un trato de potencia. También es cierto que la gente en Argentina y en el resto de Sudamérica tiene la memoria muy fresca con la Conmebol del pasado. Y sobre todo si reconocemos que el señor Julio Grondona tenía mucho poder y entonces hacen la relación de Argentina-Grondona-Conmebol”.

“Y por eso todavía les cuesta creer que eso es parte del pasado y que yo no comulgué ni comulgo con eso. Mi política es totalmente distinta, pragmática, profesional, en favor del fútbol y que eso sea lo mejor para todos. Acá no hay preferencias para nadie, para ningún país, y me remito a los hechos, porque a veces hace falta. Paraguay, si le hubiera ganado a Venezuela en 2018 iba al Mundial de Rusia, y se jugó con las suspicacias”, alegó.