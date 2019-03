El ex presidente del Banco Nación hizo un análisis sobre la actualidad económica y política del país a meses de las elecciones, y criticó los planes del Gobierno.

Carlos Melconian volvió a hacer un balance sobre la actualidad nacional, a nivel político y económico, en medio de la campaña para las próximas elecciones.

El economista declaró: “La Argentina es un país que se quedó en el mundo, con una economía estancada hace ocho años. Pensemos que si le va muy bien al próximo gobierno, creciendo 3,5% cada año, recién volveríamos a los niveles de crecimiento de 2011”.

Y en esta línea, puntualizó sobre la alta inflación que se ve mes a mes. “Estas políticas muy agudas como la que se está aplicando acá no tienen efecto inmediato, sino que puede tardar meses para encontrar alguna ruta. No es un programa para ir a un dígito de inflación, pero trata de buscar aunque sea volver a los 20 y pico que tuvimos en algún momento, lo cual no es descartable para algún momento de este año”, señaló.

En relación a las declaraciones del Presidente que afirmó “estar caliente”, Melconian sugirió que “debe estar caliente de verdad porque cuando arrancó con todo esto, en la cabeza tenía otros resultados, que no se le dieron”. “Si tenés sangre en las venas y no se te da, te calentás. Pero cuando sos el número uno, tenés que estar tranquilo y reflexivo. La gente tiene que percibir que tenés el control de la situación”, consideró el ex presidente del Banco Nación.

Y por último, sobre el clima eleccionario y la confrontación que se busca con Cristina Fernández de Kirchner, remarcó que eso “afecta enormemente a la economía”. “Va a ser continuo el esquema de volatilidad del dólar porque se mete la política en el medio y muy probablemente la moneda extranjera siga siendo el lugar de protección frente a cualquier estornudo. Vamos a tener que convivir con eso”.”