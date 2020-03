La futbolista de Lanús fue convocada para representar a Argentina en el Sudamericano Sub-20 que se desarrollará en nuestro país a partir de este miércoles y hasta el 22 de marzo. "Estoy muy feliz de formar parte de este grupo", manifestó.

Melanie Torales sigue haciendo su camino en la Selección Argentina. La jugadora de Lanús fue convocada para representar al equipo Sub-20 en el próximo Sudamericano que se desarrollará en el país a partir de este miércoles.

La defensora Granate fue confirmada como parte de la delegación nacional y será una de las 22 jugadoras que vestirá los colores celeste y blanco en el torneo. “No me imaginaba esta convocatoria y la verdad es que estoy muy feliz de poder formar parte del grupo”, remarcó la futbolista.

La convocatoria a la Selección era una posibilidad concreta para Melanie y para Brisa Río, también jugadora del Granate, quienes habían participado de los entrenamientos con el plantel nacional. La primera quedó en la lista definitiva. “Lanús había jugado un amistoso contra Argentina y después del partido se acercó Carlos (Borrelo, DT de la Selección) y nos habló a mí y a Brisa de una posible convocatoria a la Selección. A la semana me llego la citación y ahora la definición para la lista de 22. Esta es mi segunda oportunidad de vestir los colores de la Selección y es un orgullo enorme”, contó.

“La verdad que nunca me imaginé llegar a esto cuando arranqué a jugar al fútbol hasta que un día llegó".

Con la Selección Sub-17, Melanie ya había participado del Sudamericano de la categoría (también disputado en el país en 2018) y ahora volvió a recibir el apoyo para entrenar en Ezeiza y formar parte de la lista definitiva. “La verdad que nunca me imaginé llegar a esto cuando arranqué a jugar al fútbol hasta que un día llegó. No lo podía creer cuando me llamaron, fue algo hermoso”, sostuvo.

El objetivo principal de Argentina en el Sudamericano será conseguir la clasificación al Mundial 2020 de la categoría, el cual se disputará en Costa Rica y Panamá durante agosto. El lunes partieron hacia San Juan para dar inicio a la competencia frente a Ecuador, este miércoles desde las 21.15.

Argentina también comparte el grupo con Bolivia, Colombia y Venezuela. “La expectativa es poder dar una buena imagen, hacer un buen torneo y volcar en la cancha todo lo que venimos trabajando”, cerró.