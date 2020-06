La defensora de Lanús dio detalles de cómo vive estos meses sin actividad y remarcó, que si bien le gustaría volver a la cancha, aprovecha este tiempo para estar con su familia. "Es lo que necesitaba", señaló.

Pasan los días, los meses y todavía sigue sin haber una definición sobre cuándo volverá a rodar la pelota en el fútbol argentino. Y Melanie Torales, defensora de Lanús, vive esto de manera particular. Es que si bien extraña “desahogarse” con el balón, aprovecha estos meses sin actividad para “recuperar tiempo” con su familia, a la que había visto muy poco en el último tiempo por los viajes constantes que realiza por su actividad deportiva.

“Si bien extraño la cancha, el desahogarme con el fútbol y pasar tiempo con mis amigas, estoy pasando muy bien estos días, ya que le estoy dando mayor importancia al tema familiar. La verdad es que necesitaba estar con mis seres queridos y salir un poco de la rutina”, remarcó la jugadora del Granate, que este integró el plantel de la Selección Argentina sub-20, en diálogo con Diario La Unión.

Y mientras disfruta de este tiempo con su familia, Torales no deja de lado su profesión, el deporte que ama, y continúa con “normalidad” los entrenamientos que le mandó el cuerpo técnico que comanda la entrenadora Karina Medrano, a la espera que de mejore la situación del Coronavirus y se pueda volver a la competencia.

“Siempre me gustó entrenar y eso no va cambiar nunca. Por siempre, ya sea de una u otra forma, me las arreglo para seguir con todas las rutinas que nos manda la entrenadora”, destacó Torales, que jugó en Racing y Boca antes de recalar en el Granate, aunque también señaló que los entrenamientos individuales que los colectivos y que eso “puede perjudicar” la parte técnica.

“Si bien no se pierde el manejo de la pelota de un día para el otro, en el fútbol se trabaja en equipo y lo que más se complica es la práctica con la pelota. Es necesario dar buenos pases y entenderte con tus compañeras, algo que entrenando sola y en el patio de tu casa no lo podés hacer”, subrayó la joven defensora.

Por otra parte, Torales se refirió al posible regreso de la actividad para la segunda parte del año y comentó que “no se puede saber nada con exactitud” en medio de esta contexto, donde todavía no se sabe cuándo se podrá volver a los entrenamientos. “Nosotras lo hablamos con el cuerpo técnico en las charlas que hacemos por Zoom y dan las informaciones que surgen, pero hoy no hay nada firme”, señaló.

También abordó el tema sobre la posibilidad de que la AFA se haga cargo de los salarios mínimos de los jugadores y jugadores que se queden sin club a mitad de año. Y si bien lo vio como algo positivo, dejó en claro que las jugadoras “no viven” del fútbol. “Es un buen acto de la AFA, pero las jugadoras de fútbol profesional no vivimos del sueldo y solo es una ayuda para pasar esta situación”, concluyó.