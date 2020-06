En una conferencia de prensa virtual, el DT habló de la renovación de su contrato, de la continuidad de algunos futbolistas y de la expectativa que tiene de cara al regreso de la actividad.

Unos días atrás y en medio de la pandemia, Luis Zubeldía renovó su contrato como DT del Granate. Ahora dejó en claro el por qué: “Me quedo porque quiero ser campeón con Lanús”.

En una conferencia de prensa virtual, el entrenador habló de su continuidad al frente del equipo y de los objetivos que tendrán en esta nueva etapa. “Mi continuidad se arregló en dos días. No apunto solo a sacar jóvenes o que el equipo guste y termine en mitad de tabla. Hay una base de objetivos que tiene que ver con estar entre los primeros ocho, después un segundo escalón de estar en los cuatro mejores y entrar a las copas internacionales. Y después salir campeón. Quiero que mi equipo haga el esfuerzo, se luzca en cada encuentro y tenga actitud”, expresó el director técnico que seguirá hasta diciembre de 2021.

En este contexto de incertidumbre, otro que buscarán que renueve su contrato (pero aún no lo hizo) es Sand. Sobre ese caso, el DT se mostró ansioso por que los dirigentes logren que siga. “Hablé con José y con todos los que se le termina el contrato y les manifesté el deseo de que se queden todos. Lo de Sand es extraordinario porque es el máximo goleador del club y él, junto con Laucha (Acosta), son temas muy aparte. Sabemos lo que significan para todos. La dirigencia se contactó con José y ojalá que pueda estar dentro del plantel porque lo necesito y es un jugador clave”, señaló.

También habló sobre el trabajo del plantel durante la cuarentena y focalizó en el aspecto mental. “Estoy comunicado con todos de una u otra manera, tratando de darle un plan semanal a cada jugador. Las condiciones no son las ideales, pero de alguna manera han podido mantener sus capacidades. No me preocupa cuando volvamos y el tiempo que tengamos para competir, sino más bien el aspecto mental en que se encuentra cada jugador. En esta situación lo importante es lidiar con la cabeza más que con el físico”, analizó.

Y, siguiendo esta línea, amplió: “Un kilo de más o de menos o la pérdida de masa muscular no es tan importante. Buscamos que el jugador esté tranquilo o contenido, con un familiar, con amigos o en contacto a través del monitoreo que hacemos nosotros. Yo les pregunto cómo están de salud y si tienen casos en su entorno familiar. Eso me preocupa”.

Además, valoró su situación personal y remarcó: “Tenemos incertidumbre y ansiedad y son sentimientos que no le escapan a nadie. Yo tengo techo y comida, con el club llegamos a un acuerdo y tengo el pago. Y no puedo quejarme porque hay necesidades básicas de gente que no las tiene”.

Por último, sobre la vuelta del fútbol, Zubeldía destacó que confía en la decisión de los funcionarios. “Tenemos dirigentes que nos representan y la AFA debe tener contacto con el Gobierno así que a partir de ahí espero que se tome una decisión correcta y que sea pronto en lo posible. Veremos cómo se vuelve, con que estructura de torneo y todos estos detalles”, resaltó.