El extremo de Los Andes se refirió a la idea que pregona Germán Cavalieri y reconoció que deben corregir errores de cara al reinicio de la actividad en la B Metropolitana.

En Las Clavelinas, el plantel de Los Andes lleva a cabo una pretemporada de bastante trabajo físico pero también mucho contacto con la pelota. Germán Cavalieri desea imponer rápidamente su idea de juego y eso se nota.

Walter Mazzolatti, extremo que llegó para el último semestre, se refirió a esto y se mostró confiado en poder tomar rápido los conceptos del nuevo cuerpo técnico. “Arrancamos muy bien. Él y el grupo nos estamos conociendo y empezando a trabajar en su idea. Estuvimos incluso haciendo fútbol en esquemas 4-3-3 o 4-3-1-2 y vamos a ir puliendo esas cosas en el transcurso de la pretemporada”, contó el ex Gimnasia de La Plata.

Siguiendo esta línea, agregó que “si bien todavía no se puede decir que es una idea distinta, por ahora notamos que tenemos muchos contacto con la pelota y eso a los jugadores nos pone contentos. Al equipo le va a servir”.

En su rol de extremo, Mazzolatti resaltó que es donde “más cómodo” se siente aunque su ubicación en el campo “es algo que va a decidir el cuerpo técnico”. “Todavía no hemos tenido una charla personal en profundidad pero iremos haciéndolo con el transcurso de los días para poder definir que es lo mejor”, afirmó.

En el balance de un inicio de temporada que no fue el mejor, el futbolista de 29 años reconoció fallas que fueron quebrantando el ánimo del grupo. “Tuvimos tres oportunidades para ponernos arriba y quedar punteros, y no se pudo dar. Pienso que eso anímicamente influyó bastante. Es algo que no puede pasar. Hay que corregir esas cosas. Con la idea de Germán vamos a tratar de proponer nuestro juego y esperamos que las cosas salgan bien”, indicó el sanjuanino.

Por último, sobre las cuestiones a apuntalar de cara a este semestre, el extremo concluyó: “Tenemos que hacernos fuertes defensivamente, todo el equipo estar más atento a las marcas. Hemos perdido partidos por distracciones que no tenemos que permitirnos. De local nos ha ido bastante bien pero hay que mejorar también de visitante”.