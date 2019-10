El ex marido de Wanda habló sobre la relación con el futbolista y, aunque reconoció que ya no tienen “problemas”, está agradecido porque Mauro “se llevó” a Wanda.

Maxi López decidió ponerle fin al tema Wanda e Icardi aunque no sin antes “tirarle un palito” a su ex amigo y su ex pareja.

“Yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese; lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”, expresó el delantero en diálogo con el programa El que abandona no tiene premio por FM Club Octubre.

Sin embargo, al publicarse sus declaraciones en una cuenta de Instagram, el propio Maxi López escribió un comentario que deja entrever su molestia. “Además de perdonar, agradezco que se haya llevado a W…”, disparó el ex esposo de la actual modelo y empresaria, sin nombrarla pero generando varias reacciones de los seguidores de la red social.

Donde hubo fuego…