El ex futbolista de Los Andes encontró la forma de sobrellevar la cuarentena que realiza en Sicilia, donde está jugando desde el año pasado. “Es preferible quedarse encerrado un mes para vivir 50 años más”, afirmó.

Los hábitos de la vida de un futbolista se vieron modificados con la llegada del Coronavirus y la posterior cuarentena. En Italia, una enorme crisis sanitaria obligó a todo el país a extremar las medidas y muchos de los jugadores que se encontraban allí tuvieron que adaptarse a una nueva realidad.

Martín Rose fue uno de los que padeció este cambio estando en tierras tanas. El volante surgido de las Divisiones Inferiores de Los Andes llegó hace siete meses a Campobello di Licata, una comuna perteneciente a Sicilia, en el Sur del país. La zona es de las menos afectadas pero, a la luz de los hechos, nadie subestima el tema. “Tomamos todos los recaudos necesarios para cuidarnos. Los días se hacen duros, siempre encerrados pero entendemos que hay que acatar órdenes y ser responsables para que esto se termine de una vez. Es preferible quedarse encerrado un mes para vivir 50 años más que hacerse el rebelde, el que no le importa nada y poder perjudicarse a uno mismo y a la gente de su alrededor”, señaló Rose.

Con promedios que superan las 700 muertes por día, Italia es uno de los grandes focos infecciosos de este virus y por eso no hay lugar para ‘medias tintas’. El nivel de control es alto y el acatamiento también: “Salimos día por medio para ir a comprar con barbijo y guantes y entramos al supermercado cada cinco personas. Hay policías todo el día dando vuelta por la ciudad y las fronteras están cerradas por lo que no se puede salir del pueblo. No se ve nadie en la calle, está todo cerrado salvo el supermercado y alguna farmacia. Si la policía te ve en la calle te pregunta a dónde vas, qué vas a hacer y si no te ven con barbijo y guantes te mandan a tu casa. Se están tomando muchos recaudos y eso está muy bien”.

En su caso, la compañía de otro argentino que juega al fútbol le facilita el día a día. “La convivencia se hace media dura, pesada, pero con la tecnología estas siempre haciendo cosas. La casa es grande, tenemos espacio para seguir entrenándonos. Hacemos rutinas de trabajo –a veces en doble turno-, tenemos juegos de mesa, usamos la Play Station, vemos series en Netflix. Tomamos mate individual, hablo con la familia, con amigos y así la estamos llevando bastante bien. Hace muy bien estar acompañado”, indicó.

Rose emigró hace siete meses en busca de un futuro mejor como futbolista y en una zona del mundo más próspera. En Argentina, los hinchas del Milrayitas lo recuerdan bien pero, si las cosas siguen el rumbo marcado, la idea de Martín es seguir en Europa. “Me encontré con un país maravilloso. Gente con una idiosincrasia muy parecida a la nuestra. Enseguida me acostumbre al país, a sus costumbres. El idioma también es muy parecido al nuestro. Eso hizo todo más fácil y ahora mi idea es seguir acá: me gustaría vivir en Europa”, reconoció el futbolista.

“Busqué un cambio en mi vida y hoy soy joven, estoy soltero, sin hijos y quise iniciar mi vida en esta parte del mundo. Lo tenía pensado hace un montón, lo hablé con mi familia y mi representante y ahora estoy acá. Esto es otro mundo, otra vida y en la que estoy muy feliz”, concluyó.