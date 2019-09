El líder del Frente Renovador consideró que el Gobierno quiere generar "alguna mística alrededor del Presidente" y dijo que "estamos frente a la peor inflación de los últimos 30 años".

El líder del Frente Renovador y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, dijo que las marchas que organizó el oficialismo en distintas ciudades del país "son una gira despida" del presidente Mauricio Macri.

"El Gobierno lo que está haciendo es pegar manotazos porque no tiene rumbo. Un día concentra su estrategia en mostrar que tiene decisiones económicas, equivocadas o no, otro día nos plantea esta gira de despedida que ha armado el Presidente por distintas ciudades", destacó Massa al sostener que el oficialismo quiere generar "alguna mística alrededor del Presidente para tratar de recuperar una elección que no se recupera ni con marchas ni con gestos".

En diálogo con Radio Mitre, el candidato analizó la situación económica actual y expresó que "estamos frente a la peor inflación de los últimos 30 años, con un nivel de actividad caído en 11 puntos en los últimos cuatro años, un cierre de pymes y comercios sin precedentes en Argentina y una caída del empleo sólo en el último año de más de 100 mil personas. Claramente estamos en una situación mucho peor que hace cuatro años", remarcó.