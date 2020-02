La inscripción para la segunda temporada del certamen es un éxito y con 60 clubes se sumaron nuevas categorías para darle lugar a jóvenes de todas las edades. En abril arrancará la acción.

La Liga de Fútbol Femenino de Lomas avanza a paso firme hacia su segunda temporada con casi el doble de participantes y una enorme expectativa.

Durante las últimas semanas se estuvo llevando a cabo la inscripción de equipos y un total de 60 clubes (la mayoría de Lomas) ya se anotaron reuniendo a más de dos mil jugadoras a partir de los cuatro años. En este sentido, se agregaron dos categorías más para poder agrupar a las chicas por edades y darles más competitividad al certamen.

Micaela Zaragoza, una de las organizadoras del campeonato que impulsa el Municipio, se refirió al creciente interés y a las modificaciones que se realizaron para este año. “La inscripción ya está cerrada pero todavía resta definir el fixture aunque puede que ser que si alguno llega tarde lo podamos incluir”, comentó. “Tuvimos cambios por la gran demanda en relación a la temporada pasada. Sumamos dos categorías más y pasamos a tener seis lo cual nos alegra mucho porque muestra un crecimiento importante de la actividad y una mayor demanda”, agregó.

Con el actual formato, todos juegan de local y visitante y los equipos que no tienen cancha utilizan los polideportivos municipales. Este año también se buscará alcanzar convenios con los clubes que trabajen en conjunto con la AFA para lograr que las chicas que participan de la Liga puedan tener chances de acceder a pruebas y ser becadas o evitar pagar las cuotas sociales. “Queremos que puedan tener esa experiencia de jugar en cancha de once o futsal, de entrenar con profesionales y que lo hagan sin dejar de ir al club de su barrio”, señaló Zaragoza.

En este sentido, en 2019 participaron unas 1.300 jugadoras y un grupo de chicas de distintos clubes se probaron y participaron de la pretemporada de verano del Club Banfield que actualmente se encuentra disputando el torneo en AFA. “Como objetivo anual uno quiere que el fútbol femenino e inclusivo siga creciendo, sin distinción de genero. Yo pienso que el deporte no tiene género y tiene que existir no solamente el fútbol femenino sino lo femenino en todos los deportes de cada club. En lo que me toca desde lo organizativo el primer punto es que en todos los clubes de barrio de Lomas esté el fútbol femenino inclusivo a disposición de quien quiera practicarlo”.

Roxana Ferreira es arquera del equipo de mayores y delegada del Club Almafuerte de Albertina. En las seis categorías presentarán casi 60 chicas desde los 4 hasta los 40 años y aún se siguen anotando otras para formar parte de los equipos. La expectativa para ellas es enorme. “Ya empezamos a hacer pretemporada en los primeros días de febrero porque las chicas querían arrancar con los entrenamientos. Están muy entusiasmadas con el torneo y eso nos pone muy contentas”, valoró. Desde su doble rol, los objetivos son varios: “Queremos hacer un trabajo de calidad poniendo énfasis en la parte humana. La formación en valores también es parte del plan estratégico: darle importancia al equipo, al respeto, a la humildad y a la disciplina”.