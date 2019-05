Martita Fort se animó a hacerse el arito de la nariz que se llama septum y compartió una postal luciéndolo, mientras tomaba unos mates.

«Del 1 al 10, me dolió un 3,5», aseguró la hija de Ricky sobre este tipo de arito que está de moda y sobre el escaso dolor que le causó.

«No me dolió mucho porque ni siquiera me lo hicieron en el cartílago, me lo hicieron en la piel que hay entre el cartílago y no me dolió casi nada”, explicó Martita.