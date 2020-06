Después de estar 13 días internado y recibir una transfusión de plasma, el Intendente de Lomas dejó el Hospital de Llavallol.

Martín Insaurralde recibió el alta de internación del Hospital de Llavallol y continuará con recuperación en su casa, según informaron fuentes del centro médico y del Municipio, tras haber estado 13 días internado por Coronavirus.

El Jefe comunal recibió hace una semana una transfusión de plasma que lo ayudó a mejorar su estado de salud, luego de presentar fiebre durante una semana y una disminución en su capacidad respiratoria. Insaurralde es paciente de riesgo: tiene asma crónica e insuficiencia renal, producto del cáncer que padeció.

Durante la entrevista que brindó en el programa "La Peña de Morfi" ya se lo veía bien. "Quiero empezar por el final. Anoche pasé por mi mejor noche, hoy me siento bárbaro con capacitación pulmonar, sin dolor muscular ni de garganta", fue lo primero que dijo Martín. Y agregó que la transfusión de plasma fue clave: "Sufrí un quiebre el último miércoles que me redujo la capacidad pulmonar. Me pusieron el suero y me pasaron por allí el plasma y en 24 horas sentí la diferencia en mi estado corporal", manifestó.

Según el último parte médico, publicado el lunes, Insaurralde continuaba evolucionando favorablemente y se encuentra estable, con apetito conservado y buen estado general. Según ese informe médico, el jefe comunal de Lomas de Zamora se encontraba "afebril" desde hacía más de 48 horas y presentaba "una adecuada dinámica ventilatoria y saturometría de pulso de 99% respirando aire ambiente".

Ahora, luego de pasar más de 72 horas sin fiebre, una condición indispensable para recibir el alta, estará aislado en su casa hasta recuperarse totalmente.

EL CRONOGRAMA DE LA INTERNACIÓN. Martín quedó internado el viernes 12, horas más tarde de que el resultado de su test de Coronavirus diera positivo. Durante los primeros días estuvo con fiebre y el miércoles 17 presentó disminución en su capacidad respiratoria, por lo que se activó el protocolo para pacientes de riesgo: la transfusión de plasma.

Como el Intendente no tiene acceso venoso periférico, como consecuencia de la quimioterapia a la que fue sometido en 2011, los cirujanos tuvieron que realizarle una pequeña intervención quirúrgica para colocarle "una vía central bajo guía de ecografía".

A partir de la transfusión, el cuadro comenzó a mejorar, bajó la fiebre y logró "una buena frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno". El lunes pasado, el equipo médico ya le sacó la vía central por dónde le pasaban corticoides y por la cual se realizó la transfusión de plasma. Luego de estar estos días sin fiebre, recibió el alta y tendrá que seguir la recuperación en su casa.