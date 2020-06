El Intendente de Lomas realizó este domingo una comunicación con el programa que conduce su esposa Jesica Cirio en Telefé desde el Hospital de Llavallol donde se encuentra internado tras haber contraído Coronavirus. "Me siento bárbaro con más capacidad pulmonar y sin dolores musculares", aseguró.

"Quiero empezar por el final. Anoche pasé por mi mejor noche, hoy me siento bárbaro con capacitación pulmonar, sin dolor muscular ni de garganta", fue lo primero que dijo Martín durante la entrevista que le hizo en vivo el periodista Gerardo Rozín en el programa La Peña de Morfi que transmite Telefé todos los domingos.

En el marco del Día del Padre que se festeja hoy, el Intendente de Lomas se refirió a lo que significa estar alejado de su familia y contó en primera persona lo que sintió durante estos más de 10 días de internación en el Hospital de Llavallol.

EL TRATAMIENTO CON PLASMA. El jueves, Martín Insaurralde recibió una transfusión de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 en el Hospital Municipal de Llavallol, tras haber sido diagnosticado con la enfermedad.

"Sufrí un quiebre el último miércoles que me redujo la capacidad pulmonar. Me pusieron el suero y me pasaron por allí el plasma y en 24 horas sentí la diferencia en mi estado corporal", manifestó.

También contó que el tratamiento se complicó en un principio porque no cuenta con buenas venas para hacer la transfusión. "Finalmente logré recepcionar el plasma con el agregado de corticoide, más el tratamiento y hoy estoy feliz porque fue una lucha que valió la pena", agregó el intendente local.

Además pidió cumplir con todos los protocolos necesarios para evitar más contagios de Covid-19. "Lo mejor es cuidarse porque a cualquiera le puede pasar. Personalmente he tomado los recaudos necesarios para cuidar a mi familia, a mi mamá y a mis seres queridos, pero lamentablemente me contagié y es una batalla que dan muchos".

Martín no olvidó agradecer al equipo de médicos, a los enfermeros y a todo el personal de salud que trabaja en medio de la pandemia. "No tengo palabras para agradecer al cuerpo médido", afirmó.

Respecto al tratamiento que recibió durante la última semana, expresó que la combinación del plasma con corticoide le dio "mayor oxigenación" y además notó que se "desinflamó la parte bronquial y la carga viral".

UN DÍA DEL PADRE ATÍPICO. Martín tiene cuatro hijos a los cuales les agradeció en vivo todo lo que hicieron para agasajarlo en su día. "Hace 12 días que estoy encerrado, se hace duro, pero hoy apareció uno de mis hijos en la puerta del hospital y lo tuve que recibir desde la ventana", contó.

Asimismo destacó que otro de sus hijos se encargó de hacerle un desayuno que le envió al hospital donde está internado, y la pequeña Chloe se dedicó a pintar dibujos para su papá.

"Es un día especial, más emocional. Yo lucho por lo que me gusta, por mis convicciones por mi Lomas de Zamora, por mis vecinos, mis vecinas, pero a mi familia y a mis amigos los siento acá muy cerca", destacó y auguró que pueda dejar el centro de salud en las próximas 24 o 48 horas.

En tanto, Jesica Cirio -que también se unió a la transmisión en vivo junto a su hija Chloe- expresó que extrañan mucho a Martín: "Queremos que salga rápido de esto porque lo queremos abrazar fuerte y tenerlo acá de nuevo con nosotras dos".

Mirá el video completo: