El boxeador de Temperley se medirá con Damián “El Sheriff” García en una pelea revancha en el Club La Perla. Desde las 19 habrá combates amateur.

El boxeo se volverá a dar cita en el Club Social y Deportivo La Perla con una nueva presentación del crédito local, Marcos Karalitzky.

En una velada que tendrá lugar este sábado, el representante del barrio subirá al ring por primera vez en el año dentro del país ya que anteriormente había peleado en Canadá frente a Ziyatdinov.

La pelea será ante Damián “El Sheriff” García, en una revancha del empate que vieron los jueces en diciembre del año pasado, cuando se enfrentaron en el Porvenir de Quilmes. Más allá de este cruce profesional que arrancará sobre la medianoche, desde las 19 habrá combates amateur para quienes se acerquen al club, en Indalecio Gómez al 400.

En la previa del choque, “el Comandante” habló de su preparación de la mano de Ruben Paniagua y Sergio Canseco, y de las expectativas que tiene. “Espero una pelea buena, la otra vez no me sentí tan bien preparado como ahora. Estuve entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Lomas y trabajando mucho en la parte técnica. Esa vez salió una pelea pareja, linda, y espero que podamos volver a brindar un buen espectáculo”, señaló.

En referencia a García, Karalitzky destalló que se trata de “un boxeador muy movedizo que no va tanto al choque”. Y agregó: “Es un lindo desafío porque a mi me gustan los boxeador más frontales y ahora voy a tener que enfrentarme a una propuesta diferente que me complica más”.

En una temporada en la que no tuvo mucha actividad por cuestiones físicas, lo más destacado fue su viaje a Canadá donde se midió con el ruso Artur Ziyatdinov, un rival que llegaba invicto y con varios KO en su haber. Sobre esa experiencia que terminó en derrota por tarjetas, comentó: “Fue un viaje espectacular, pude concentrarme de lleno en la pelea y no pensar en otras cosas y eso ayudó mucho. Me enteré dos semanas antes y pese a que estaba con una fisura en una costilla decidí viajar. Hicimos un plan de mucha movilidad, de quitarle focos y salió a la perfección. Incluso podría haber sido ganada pero al ser el local sabía que era difícil. Me volví tranquilo, como ganador”, remarcó.

“Tengo 30 años y ganas de seguir boxeando. Este es un deporte hermoso que enamora desde lo profesional y lo recreativo. He visto gente darle un giro a su vida por practicar este deporte y por eso lo defiendo y me mantengo activo”, concluyó.

RECUADRO: ENTRADAS

Las entradas para la velada boxística en el club tienen un costo de $300 (anticipadas) para las populares y $400 en puertas mientras que las del ringside cuestan $450. Además se venderán tickets para el ringside con mesa por el mismo valor aunque se exige un mínimo de 3 a 5 participantes confirmadas.