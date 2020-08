El refuerzo de Los Andes remarcó que el club te “exige ganar” todos los partidos y espera cumplir “lo más rápido posible” con la meta propuesta.

El defensor Marcelo Vaca se convirtió el sábado en nuevo jugador de Los Andes y, de a poco, comienza saber lo que es jugar en el Milrayitas. Remarcó que es “un club que te exige” y por eso tiene muy en claro cuál será el objetivo colectivo que buscarán en la recta final del año: subir de categoría. “Los Andes es una institución que te exigen ganar siempre y por eso iremos por el ascenso. Esperemos cumplir con las expectativas”, remarcó, claro y contundente.

El lateral por la izquierda, una de las cuatro incorporaciones que oficializó la entidad lomense, llegó procedente de San Miguel, en el que jugó 16 partidos y convirtió dos goles, en lo que fue “una buena experiencia” para él. Esas actuaciones, justamente, llamaron la atención del DT Germán Cavalieri y de la Secretaría Técnica a cargo del Juan Carlos Díaz y por eso, cuando al jugador le llegó la oferta, no lo dudó.

“Los Andes es un club grande, con historia, y la verdad que me entusiasmó muchísimo cuando me enteré que se podía concretar mi llegada. Su propuesta me sedujo bastante”, remarcó el jugador que hizo Inferiores en Boca durante una charla con Diario La Unión, en la que además destacó la charla que tuvo con el entrenador del Milrayitas antes de estampar la firma por 18 meses.

“Germán me mostró su interés desde el primer momento, me dijo que el objetivo es armar un buen equipo y pelear por el ascenso. Ése es el objetivo pactado. Y la verdad que eso me entusiasmó mucho”, comentó Vaca, y continuó: “Intentaremos aprovechar las oportunidades que tengamos para lograrlo lo más rápido posible”.

Ya enfocado en lo que viene, y con la posibilidad latente de subir de categoría, el ex Xeneize tiene en claro cuál es la receta para marcar una diferencia en el reinicio del torneo, estipulado –según diferentes versiones- para fines de octubre, y puso el foco en la preparación física. “La clave es hacer una buena pretemporada, cortita pero buena, para entrar en ritmo lo antes posible. Eso nos ayudará mucho para la recta final del campeonato”, recalcó.

Por último, luego de destacar que su actuación en el Trueno Verde fue de “menor a mayor”, el defensor marcó la “diferencia” que encontró entre la tercera categoría y jugar en la Reserva de Boca. “El fútbol de Reserva de Primera División es más dinámico y se juega más rápido, y en Primera B, donde los campos están más deteriorados, todo se hace más lento. Sin embargo, el juego de Reserva es más inocente. Y eso me di cuenta cuando llegué a San Miguel. En Primera B hay mañas y se nota la experiencia de los futbolistas. Esos son los pequeños detalles que encontré”, concluyó.