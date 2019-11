Sergio Martínez fue seleccionado para ingresar en el Salón de la Fama de Atlantic City y en diciembre también podría ser parte del tradicional Hall of Fame de New York.

Unos años después de su retiro, la historia de Sergio “Maravilla” Martínez se sigue escribiendo. En los próximos días será parte del Salón de la Fama de Atlantic City.

La distinción para el argentino es todo un logro teniendo en cuenta que el espacio suele celebrar las actuaciones de deportistas norteamericanos. Por caso, junto al quilmeño entrarán los estadounidenses Roy Jones, Riddick Bowe, Pernell Whitaker, Ernest Bing, Tony Thornton, el referee Earl Morton, el jurado Steve Weisfeld y el periodista Al Bernstein, entre otros.

En 2017, cuando inició la actividad del Salón, Mike Tyson, Larry Holmes, Arturo Gatti, Leavander Johnson, Mike Rossman, Matthew Saad Muhammad, Dwight Muhammad Qawi y Michael Spinks, además de personajes del deporte como Don King o Lou Duva.

Y la historia no termina ahí. A principios de diciembre se definirá si Maravilla ingresa al Hall Of Fame de New York donde ya hay otros cuatro argentinos: Carlos Monzón (ingresó en 1990), Pascual Pérez (1995), Víctor Galíndez (2002) y Nicolino Locche (2003).

Un panel con 200 especialistas en boxeo tendrán la decisión de sumarlo o no. Claro está, sus 51 victorias y la enorme cantidad de peleas de relieve que llevó adelante en territorio norteamericano hacen pensar en que finalmente será premiado.