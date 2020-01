“Nuevo año, nuevos desafíos. Vuelvo al boxeo”. Eso dice la foto que publicó el boxeador en su cuenta de Instagram acompañado de un texto en relación al tema.

En las últimas semanas, Sergio Martínez viene publicando mensajes sugestivos en su cuenta de Instagram en relación a su futuro. En Año Nuevo, aprovechó la ocasión para volver a hacerlo.

Maravilla escribió un texto sobre su posible regreso a la actividad oficial como boxeador e incluso lo acompañó de una foto con texto y una foto de él que, directamente, hace alusión al tema: “¡2020! Nuevo año, nuevos desafíos, vuelvo al boxeo”.

En el posteo escribió: “Feliz año, chicos. Me siento bien, con una energía de puta madre. Mi cuerpo cada día aprende más, y responde cada vez mejor en los entrenamientos con Tinin (@tr_boxingworldwide). Si aparece un gran desafío, me verán volver al boxeo. Porque la vida está para salir a buscarla, de nada sirve quedarse de brazos cruzados a contemplar la gloria del ayer. De nada sirve guardar cinturones como tesoros. Lo que nos vamos a llevar de esta vida no son cosas, sino experiencias, momentos vividos. Ustedes saben, el boxeo es mi forma de expresarme. Y ahora sí voy a hablar donde corresponde: arriba del ring”.

El tiempo dirá pero, en principio, Maravilla arrancó el año pensando en estar en el cuadrilátero mostrando que está intacto.