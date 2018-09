En su asunción como DT del Dorados de Sinaloa, Diego habló de sus expectativas, de su carrera y de la adicción que dejó hace 15 años.

Diego Maradona asumió oficialmente como director técnico de Dorados de Sinaloa y brindó una conferencia de prensa en la que además de hablar de sus expectativas para este nuevo proyecto, también se explayó sobre su vida personal, su carrera deportiva y cómo superó su adicción a las drogas.

“Emocionalmente me siento en el mejor momento de mi vida. Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo. Habré estado enfermo 15 años, hoy quiero ver el sol y quiero acostarme de noche, antes ni me acostaba ni sabia lo que era una almohada. Por eso acepté la oferta de Dorados”, expresó el flamante entrenador.

En este sentido, pidió que “no vengan con el cuento de que se arreglaban partidos” en su paso por Emiratos Árabes y aclaró: “Nosotros los partidos los ganamos adentro de la cancha y gracias al sacrificio de los jugadores durante toda la semana. Acá van a jugar los que estén mejor. Tenemos que dejar la vida”.

Además, respecto a las críticas y las expectativas que tiene, Maradona afirmó: “No venimos de paseo, ni de vacaciones. Venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos. Vine a dejar el corazón como hice en Emiratos. Vamos a salir a buscar los partidos, a mi no me gusta defenderme”.

Y, acorde a los rumores, contó que le ofrecieron dirigir las selecciones de Bolivia y Venezuela, además de algunos llamados del fútbol argentino.

Por último, se refirió a su relación con las drogas y a la forma en que piensa sobre esta oportunidad. “Asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos. Desde que dejé la enfermedad, cambié mi vida. Cuando yo tomaba era un paso para atrás y el jugador de fútbol tiene que ir para adelante. Se cortó todo esto gracias a mis hijas. Después me quedé sin una moneda, volví al trabajo y me convenció mi hija más chica para seguir adelante cuando estaba en coma”. Y cerró: “Todos creemos tener la verdad y a mi me señalan porque salgo en el diario. Pero hay muchos que no salen y han hecho cosas peores”