El director técnico de Dorados de Sinaloa fue durísimo con Mauricio Macri.

Luego de que se postergara la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, Diego Maradona calificó de “lamentable” la agresión que sufrieron los jugadores xeneizes cuando llegaban al estadio y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri.

“Es lamentable, no tenemos respeto por nada. En la Argentina es un terror salir a la cancha”, sostuvo Maradona durante una conferencia de prensa que brindó tras la clasificación a la final de su equipo Dorados de Sinaloa, en México.

Maradona dejó entrever que los hechos de violencia ocurridos el sábado cuando el micro de Boca fue agredido por hinchas de River en la esquina de avenida Libertador y Udaondo son reflejo de la crisis que vive la Argentina.

“No hay seguridad, hay robos, la gente no come. El Presidente prometió -a mí no porque yo no lo voté ni lo votaría jamás- y engañó a mucha gente que iba a cambiar esto y lo otro, y hoy estamos peor que en mucho tiempo”, apuntó Maradona.

“Los argentinos merecemos lo que tenemos porque nosotros lo votamos -yo no- y está haciendo un desastre”, remarcó.

Enseguida, agregó que para él “la Argentina es un volcán que puede estallar en cualquier momento, total Macri está en plena Polinesia o en un cualquier otro lado, menos en la presidencia que prometió”.