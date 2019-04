Luego de bajar algunos kilos de cara a un regreso en Estados Unidos decidió regresar al país y ponerle fin a su acción arriba de los rings.

Finalmente, Marcos “el Chino” Maidana no tendrá otra oportunidad arriba de los rings. El boxeador argentino de Margarita decidió colgar los guantes definitivamente y regresó desde Estados Unidos para quedarse junto a su familia.

«Me bajé definitivamente, no porque no me sienta capaz, sino porque hubo algunas cosas que no estaban bien y entonces decidí no volver», confesó Maidana al bajar del avión que lo depositó de nuevo en Argentina.

El plan del ex púgil de 35 años era reponerse desde lo físico para tener otras tres peleas en las que sumaría un importante monto en dólares para el retiro definitivo. Sin embargo, según allegados, hubo algunos desajustes en los números del contrato en conjunto con cierto cansancio físico que lo hicieron declinar.

En Estados Unidos había iniciado un exigente programa de entrenamiento que lo llevó a perder unos 20 kilos, con lo cual daba indicios claros de que su retorno iba en serio.

«La realidad es que estaba entusiasmado con el tema de la vuelta, pero después me encontré con esto que me desilusionó realmente», expresó Maidana. En este sentido, uno de los allegados al ex boxeador confirmó que “Él (por el Chino) partía de una inactividad larga porque no peleaba desde 2014, y además de un apreciable sobrepeso, y para trabajar en serio todos los detalles tenían que estar a cubierto, cosa que no sucedía de parte de la empresa».

El último combate de Maidana fue en septiembre de 2014, cuando perdió por puntos ante Floyd Mayweather, pero recién anunció su retiro en agosto de 2016, cuando tenía 33 años. Sus logros quedarán en lo más alto del boxeo nacional junto con los de los campeones internacionales que tuvo el país a lo largo de su historia.