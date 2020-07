La compañía, integrada por Alejandro Cuervo y Omi Sauchuk, comenzó su camino en 2014 y ya recorrieron los escenarios el país, Chile y España. Actualmente, ofrecen su espectáculo a través de Zoom.

“Magia Inclusiva” es un espectáculo que une al ilusionismo como puente a la comicidad, el teatro y la igualdad, derribando mitos acerca de las personas con discapacidad.

Declarado de Interés Cultural de la Nación y Corresponsal de Paz, esta aventura la llevan adelante Alejandro Cuervo (Primer Mago profesional con Síndrome de Down del país) y Omar Sauchuk, ambos vecinos de Lanús.

El proyecto nació en 2014 a partir de la iniciativa de uno de los integrantes. “Yo venía haciendo mis unipersonales y mis trabajos como actor. Me vinculé con talleres con personas con discapacidad y me hice el planteo sobre las posibilidades para trabajar y me surgió esa inquietud”, le comenta Omar a La Unión.

Es cuando Nina Ávila, directora de la compañía, además de ser psicóloga, escritora y actriz, pone sus ojos en Alejandro, que ya venía siendo parte del grupo Las Ilusiones, donde ya había mostrado su talento.

“Le hago la propuesta a Ale para que sea mi asistente, para pasar música y controlar los efectos. Pero cuando nos juntamos, nada de eso pasó, ya quería ver cómo se hacía todo y yo pasé a ser el asistente de él”, recuerda Omar, conocido también como MagOmi.

Finalmente, resolvieron que se sume un asistente y que sean dos magos en escena. “Alejandro tiene una gran capacidad de expresión y es muy histriónico”, agrega.

Actualmente, “Magia Inclusiva” ofrece sus shows a través de Zoom, con los dos artistas respetando el distanciamiento social y ofreciendo su propuesta para todo tipo de eventos, que incluyen cumpleaños, servicios para empresas y shows privados.

Desde “Magia Inclusiva” abren el juego a que los se contacten a través de sus redes sociales para contratar sus servicios.

Desde aquel encuentro inicial, este cooperativa de trabajo artístico no se bajó de los escenarios y se produjo un “efecto dominó” y se fueron superando “constantemente” en las presentaciones en vivo.

“Se rompen los mitos de trabajar con personas con discapacidad. Presentamos un espectáculo e calidad, es una propuesta de profesional”, destaca Omar.

Con su propuesta recorrieron los escenarios de buena parte de Argentina y también arribaron a Chile y España, donde fueron recibidos por Juan Tamariz, uno de los mejores ilusionistas ibéricos.

“En las giras Ale es autónomo. Me preguntan si es primo, pero nosotros somos amigos y compañeros de trabajo. A veces me pregunto: ¿Quién incluye a quién?”, cierra con una reflexión.