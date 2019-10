La diputada le apuntó al ministro del Interior por su relación con los gobernadores del PJ y lo acusó de entregar a Juntos por el Cambio. “Confío en él”, dijo el Presidente.

Los roces entre Elisa Carrió y algunos miembros del Gobierno no son nuevos, vienen de larga data, pero este viernes obligaron a Mauricio Macri a salir a calmar las aguas para que las internas dentro de Cambiemos no afecten a la campaña electoral a 23 días de la votación.

El Presidente tuvo que salir a defender Rogelio Frigerio, luego de que la líder de la Coalición Cívica en un acto en el Club Aráoz, en la ciudad de Buenos Aires cargara duramente contra el ministro del Interior y los responsabilizara por el resultado de las últimas elecciones.

Carrió, en realidad, se había referido elípticamente a Frigerio en medio de uno de sus habituales monólogos. Señaló que el ministro “esconde muchas cosas” y resaltó: “Nos entregó en toda la nación porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno”.

Consultado por la prensa sobre este tema, durante su visita a Bahía Blanca, Macri tomó distancia de los dichos de Carrió y afirmó que confía en Frigerio. “Todo lo que Rogelio ha hecho ha sido bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo”, sentenció.

Así buscó poner paños fríos y eliminar cualquier cortocircuito en su tropa a tres semanas de la elección que podría marcar el fin de un ciclo para la coalición gobernante.

Si bien Frigerio nunca fue uno de sus favoritos, los ataques de Carrió lo pusieron en una posición incómoda y no buscó excusas a la hora de hablar sobre su derrota electoral: "No tengo esa interpretación y honestamente creo que las PASO paso expresaron una situación muy dura que hemos vivido desde el año pasado y que no se puede negar".